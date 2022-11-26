Токаев принес присягу

Касым-Жомарт Токаев на инаугурации в 2019 году. Архивное фото: Акорда

Сегодня в Астане во Дворце Независимости прошла торжественная церемония инаугурации Касым-Жомарта Токаева – новый президент Казахстана принес присягу народу страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Конституционного совета Кайрат Мами объявил, что президент вступает в должность с момента принесения присяги народу Казахстана, и передал слово Токаеву.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", - сказал Токаев.

Напомним, в субботу, 26 ноября, в столице прошла церемония инаугурации президента Касым-Жомарта Токаева. Во время мероприятия произносится присяга, а после вступления в должность председатель Центральной избирательной комиссии вручает новому главе государства президентское удостоверение.

Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах президента Казахстана, прошедших 20 ноября, набрав больше 81% голосов избирателей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999035-tokaev-prines-prisyagu/