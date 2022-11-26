Избранный президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Избранный глава государства Касым-Жомарт Токаев после принесения присяги и официального вступления на должность президента Казахстана обратился к соотечественникам.

"Этот год был особенно важным для нашего народа. Казахстан вступает в новую эпоху своего развития. Инициированные нами масштабные преобразования положили начало коренным переменам. Осуществлена конституционная реформа. Всесторонне обновлены все сферы государственной жизни.

Благодаря этим изменениям крепнет вера народа в светлое будущее. В этом я убедился лично во время поездок по регионам и встреч с гражданами. Прошедший референдум продемонстрировал всеобщую поддержку новых инициатив. Стремление казахстанцев к позитивным изменениям придало мощный импульс нашей работе.

Мы непременно доведем начатые реформы до конца. Согласно новым конституционным нормам, Президент избирается на один срок продолжительностью семь лет. Это откроет дорогу к власти новому поколению политиков. Уверен, это правильное решение", - отметил глава государства.

"В соответствии с требованиями Конституции, предстоит кардинальное обновление всех ветвей власти. Президентские выборы открыли новый политический сезон. Избирательная кампания продлилась около трех месяцев. За этот период высказывались разные мнения, состоялись содержательные дискуссии о будущем нашей страны. Граждане показали неравнодушное отношение к своему будущему. Стало очевидным, что гражданское общество стало полноценным институтом. На политической арене появились новые личности. 20 ноября народ сделал свой выбор.

По оценке наблюдателей, экспертов и журналистов выборы прошли справедливо и открыто. Особенно высокой была активность народа. Некоторые граждане приходили на избирательные участки целыми семьями.

Прошедшая кампания показала, что интересы страны объединяют всех нас. Во все времена у наших предков единство народа было превыше всего. Мы продемонстрировали миру, что являемся современным и цивилизованным государством и храним верность пути наших отцов и дедов. Таким образом, мы вновь доказали силу нашего единства", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

"На этих выборах соотечественники убедительно поддержали меня. Доверие народа – это самая высокая ценность, которую невозможно сравнить ни с чем. Итоги выборов я расцениваю как поддержку моей политической платформы и мандат доверия на реализацию планов на предстоящий период. Возглавлять страну, пользуясь всенародной поддержкой, – это высокая честь и колоссальная ответственность.

Расцениваю это как уникальную возможность в предстоящие семь лет исполнить свой долг перед нынешним и будущими поколениями. У казахов есть благородное понятие «аманат» – завет. Доверие народа – это вверенный мне аманат. И исполнить его – мой священный долг. Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа и превратить Казахстан в процветающее и благополучное государство", - отметил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999038-izbrannyy-prezident-kasym-zhomart-tokaev-obratilsya-k-kazahstantsam/