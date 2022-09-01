Токаев сообщил, что Канцелярия премьер-министра будет трансформирована

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Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с традиционным Посланием народу Казахстана, во время которого заявил, что канцелярию премьер-министра необходимо трансформировать в компактный аппарат правительства, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее президент сообщил, что необходимо сделать акцент на децентрализации системы госуправления при одновременном повышении персональной ответственности политических служащих.

Он отметил, что часть компетенции правительства следует передать министерствам, правительство же должно сосредоточиться на решении межотраслевых вопросов.

"Первым шагом станет трансформация канцелярии премьер-министра в компактный аппарат правительства, соответствующий передовым стандартам госуправления. Дело не в смене названия, а в реальной реформе.

Через оптимизацию вертикали центральных ведомств нам нужно существенно расширить полномочия МИО. Это позволит приблизить решения насущных вопросов к регионам, к людям", - подчеркнул Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985704-tokaev-soobschil-chto-kantselyariya-premer-ministra-budet-transformirovana/