Токаев рассказал, какой первый указ издаст на посту президента Казахстана

Мужчина подписывает документ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев на инаугурации президента рассказал, какой первый указ он планирует издать – он будет касаться развития сел в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что сейчас время не праздновать победу, а приступить к работе.

"Хотел бы остановиться на нескольких вопросах, которые необходимо решить в первую очередь. В моей предвыборной программе особое внимание уделено развитию сел. На сегодняшний день около 40 % населения проживает в сельской местности.

Не зря в народе говорят: «Ауыл – ел бесігі» («Аул – это золотая колыбель»). Поэтому улучшение условий жизни сельчан – дело чести для нас. С этой целью я сегодня подпишу указ, в котором будет дано поручение правительству разработать концепцию развития села сроком на 5 лет.

Это будет мой первый указ в рамках нового срока президентских полномочий", - заявил Токаев.

Он добавил, что правительству необходимо обобщить и систематизировать все проекты, направленные на развитие села.

Отметим, также Токаев сегодня заявил, что подпишет указ об инвестировании выведенных из Казахстана денег в производства, строительство школ и больниц.

Напомним, сегодня в столице прошла церемония инаугурации Касым-Жомарта Токаева, победившего на внеочередных выборах президента РК. Токаев принес присягу народу Казахстана и получил удостоверение президента страны.

После этого он обратился с речью к казахстанцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999040-tokaev-rasskazal-kakoy-pervyy-ukaz-izdast-na-postu-prezidenta-kazahstana/