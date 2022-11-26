Токаев: Мудрость гласит – зачем тебе власть, если ты не строишь справедливость

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Официально вступивший в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев произнес речь, в которой назвал свой жизненный принцип касательно власти и богатства, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев после торжественной инаугурации заявил, что приложит все усилия, чтобы оправдать доверие народа и превратить Казахстан в процветающее и благополучное государство.

«Выражаю благодарность всем гражданам, принявшим участие в выборах. Особо признателен тем, кто активно участвовал в кампании, наблюдателям, журналистам. Хочу высказать свое уважение кандидатам в президенты.

Политические партии и общественные объединения показали свою готовность сплотиться в ответственный момент. Благодарю членов Народной коалиции, выдвинувшей меня единым кандидатом в президенты.

Я несу ответственность не только перед гражданами, которые проголосовали за меня, но и перед всем народом Казахстана. Народная мудрость гласит: «Зачем тебе богатство, если оно нажито нечестным путем, зачем тебе власть, если ты не строишь справедливость». Это мой жизненный принцип, которому я неукоснительно следую», - заявил Токаев.

Президент добавил, что, поцеловав сегодня флаг Казахстана, он «преклонил голову перед своим мудрым народом и почтил память предков, отдавших жизни за нашу свободу», а также поклялся отстаивать интересы страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999039-tokaev-mudrost-glasit-zachem-tebe-vlast-esli-ty-ne-stroish-spravedlivost/