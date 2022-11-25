Инаугурацию Токаева покажут в прямом эфире

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

В субботу, 26 ноября, в Астане состоится инаугурация Касым-Жомарта Токаева, победившего на внеочередных выборах президента Казахстана. Мероприятие будут транслировать в прямом эфире, сообщает Telegram-канал пресс-службы президента.

Инаугурация начнется в 10:50 по времени Астаны.

Церемонию инаугурации Касым-Жомарта Токаева будут показывать в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также на официальных аккаунтах Акорды в социальных сетях.

Напомним, в прошлое воскресенье, 20 ноября, в Казахстане прошли внеочередные выборы президента РК. Победу одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, набрав 81,31% голосов избирателей.

Позже ЦИК сообщил дату проведения инаугурации вновь избранного президента - церемония назначена на 26 ноября.

В МИД сообщали, что президенты других государств на церемонию не приглашались - присутствовать на инаугурации будут лишь послы и дипломаты.

Между тем в Минфине заявляли, что выделять дополнительные средства на инаугурацию не будут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998910-inauguratsiyu-tokaeva-pokazhut-v-pryamom-efire/