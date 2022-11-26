Скоро начнется церемония инаугурации президента Токаева

Фото: NUR.KZ

Сегодня избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально вступит в должность главы государства. Церемония инаугурации пройдет в Астане и будет транслироваться в прямом эфире. Начало в 10 часов 50 минут.

До инаугурации президента Казахстана осталось совсем немного. Во Дворце независимости собираются гости. На месте присутствуют и корреспонденты NUR.KZ.

Фото: NUR.KZ

В соответствии с Конституцией РК на церемонию могут прийти депутаты обеих палат Парламента, члены Конституционного совета, судьи Верховного суда, бывшие президенты Казахстана.

Также вправе присутствовать премьер-министр, государственный секретарь, руководитель Администрации президента и другие государственные служащие, представители казахстанской и международной общественности, отечественных и иностранных средств массовой информации.

Напомним, ранее стало известно, что 26 ноября состоится инаугурация Касым-Жомарта Токаева, победившего на внеочередных выборах президента Казахстана. Мероприятие будут транслировать в прямом эфире. Начнется оно в 10.50 по времени Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999033-polchasa-ostalos-do-nachala-tseremonii-inauguratsii-prezidenta-kazahstana/