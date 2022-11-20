Токаев высказался о своих соперниках в президентской гонке

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарта Токаева после голосования на президентских выборах спросили, кого среди кандидатов на этих выборах он знает, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я не был хорошо знаком с кандидатами ранее, но после начала агитационной программы и предвыборной кампании узнал о них больше.

Уверен, что это образованные и опытные граждане страны, которые без сомнения работают и вносят свой вклад в процветание государства", — ответил Токаев.

Отметим, что также Токаев сегодня заявил, что ожидает появления оппозиции в законодательных органах Казахстана.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят выборы президента. Граждане РК могут проголосовать за одного из шести кандидатов или против всех - на этих выборах в бюллетенях появилась новая графа "Против всех".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998006-tokaev-vyskazalsya-o-svoih-sopernikah-v-prezidentskoy-gonke/