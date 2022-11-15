Каракат Абден намерена подать иск в суд на блогера

Каракат Абден. Фото: facebook.com/abdenova.karakat

Кандидат в президенты Казахстана Каракат Абден опубликовала на пост, в котором заявила, что планируют подать в суд на блогера.

Абден отметила, что в последнее время на нее ополчились некоторые блогеры.

"Просматривая социальные сети, вижу, как общественное мнение формируется на недостоверных данных, временами перерастая в откровенную клевету (статья 73-3 КоАП РК) и оскорбления (статья 131 УК РК).

К счастью, законодательство нашей страны предусматривает ответственность за такие нарушения и в полной мере позволяет защитить себя. Чем я и планирую воспользоваться в ближайшее время", - заявила кандидат в президенты РК.

Она также напомнила, что между свободой слова и оскорблением чести и достоинства другого человека есть разница.

"И лицам, вещающим на большие аудитории, всегда стоит помнить об этом", - заключила Абден.

Напомним, ранее другая кандидат в президенты РК Салтанат Турсынбекова предложила Каракат Абден сняться с предвыборной гонки и войти в ее штаб.

Выборы президента Казахстана состоятся в это воскресенье, 20 ноября. В президентской гонке участвуют шесть кандидатов, включая и действующего главу государства. Прочитать про каждого кандидата в президенты РК можно здесь.

Отметим, что избирательные участки будут открыты в 53 странах мира. При этом вчера в МИД сообщили, что проживающим в Украине казахстанцам придется ехать в другую страну, чтобы проголосовать на выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997177-karakat-abden-namerena-podat-isk-v-sud-na-blogera/