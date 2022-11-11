О чем говорили кандидаты в президенты Казахстана на теледебатах

Кандидаты в президенты Казахстана. Коллаж: NUR.KZ (Источники фото: atameken.kz, akorda.kz, instagram.com/abdenkarakat, facebook.com/meyramkazhyken, facebook.com/saltanat.tursynbekova.3, facebook.com/osdp.kz)

В пятницу, 11 ноября, в прямом эфире состоялись телевизионные дебаты кандидатов в президенты Казахстана и их доверенных лиц. Транслировал мероприятие телеканал "Хабар".

В первом раунде кандидаты кратко представили свои предвыборные программы.

Представитель Касым-Жомарта Токаева Ерлан Кошанов рассказал, что кандидатом предлагается пересмотреть политическую систему страны, обеспечить независимое правосудие и устроить беспощадную борьбу с коррупцией.

Также Токаев предлагает укреплять межэтническое единство, исключить дефицит детсадов, школ и общежитий, принять новый налоговый кодекс со справедливым налогообложением, а также повысить статус государственного языка.

Кандидат Салтанат Турсынбекова предложила в первую очередь решать соцвопросы, а также пересмотреть размеры МЗП и прожиточного минимума, принять программу борьбы с бедностью и решить проблемы с обеспечением жильем. Также кандидат предложила понизить пенсионный возраст для женщин до 58 лет.

Для ИП и малого бизнеса Турсынбекова предложила отменить налоги, для среднего - установить льготы, а также увеличить налоги для крупного и игорного бизнеса.

Кандидат Мейрам Кажыкен предложил уделить особое внимание молодежи и поставить в приоритет бесплатное образование, расширить права акимов, усилить борьбу с коррупцией, установить гласность фактов нарушения закона госслужащими.

Также кандидат предлагает сделать сильными профсоюзы, вместе с предпринимателями создать новую модель экономики, выделять соцжилье нуждающимся семьям, повысить социальные госстандарты, улучшить пенсионную систему и снизить пенсионный возраст женщин.

Кандидат Каракат Абден предложила создать все условия для развития и обучения детей, расширить сеть бесплатных организаций и кружков, внедрить в школьную программу предмет по воспитанию национальных ценностей и духовному развитию, а также выделять гранты детям с редкими заболеваниями.

Также кандидат предложила открыть центры по воспитанию девушек, а пенсионерам дать возможность путешествовать по льготным тарифам и расширить для них список медуслуг.

Кандидат Нурлан Ауесбаев выступает за проведение политических реформ, в первую очередь, за создание республики с парламентско-президентской формой правления. По его словам, Казахстану нужен однопалатный сильный парламент.

Кандидат от ОСДП также заявил, что необходимо усилить борьбу с коррупцией и прекратить использование средств Нацфонда. Кроме того, Ауесбаев выступает за формирование народной экономики.

Кандидат Жигули Дайрабаев в своей предвыборной программе заявил, что видит новую модель развития Казахстана в трех аспектах: внедрении принципов степной демократии, превращении Казахстана в аграрную державу, а также создании всех условий матерям и детям.

Кроме того, он выступил за укрепление статуса государственного языка и освобождение фермеров от всех налогов.

Во втором и третьем раунде дебатов кандидаты подискутировали друг с другом о взглядах на будущее Казахстана и предлагаемых изменениях в стране, а также ответили на несколько видео-вопросов от казахстанцев.

Теледебаты. Кадр с прямого эфира: телеканал "Хабар"

В заключительном раунде каждый кандидат обратился к будущим избирателям.

"Главная цель Касым-Жомарта Токаева - построить справедливый Казахстан для всех и для каждого, сейчас и навсегда. Нам вместе предстоит сделать исторический выбор, решить, в какой стране мы будем жить и какую страну мы оставим своим детям.

Голосуя за Касым-Жомарта Токаева, мы выбираем равные возможности для всех, согласие, мир и стабильность, порядок и безопасность", - заявил представитель Касым-Жомарта Токаева Ерлан Кошанов.

Обратилась к избирателям и Салтанат Турсынбекова.

"Народ устал ждать. Благодаря моей программе в стране будет качественная и доступная медицина, для детей и молодежи будут предоставлены возможности получения лучшего образования.

Ваши права будут защищены честными и неподкупными судьями, население будет чувствовать себя в безопасности, не будет бояться за жизнь своих детей и матерей", - заявила кандидат Салтанат Турсынбекова.

Мейрам Кажыкен призвал голосовать на предстоящих выборах за его кандидатуру.

"Уважаемые казахстанцы, если хотите реальной реформы, изменений к лучшему, достойную жизнь, голосуйте за меня. Я не только знаю, что делать, я знаю, как делать, и умею делать. Голосуйте за меня и реформы, я - практик и теоретик", - заявил Мейрам Кажыкен.

Нурлан Ауесбаев заявил, что Казахстану нужен баланс между обществом и бизнесом.

"Нужно вернуть украденные деньги в страну. Человек, его жизнь должны стоять во главе государства. Нужно остановить отток кадров за рубеж. Уважаемые избиратели! Социал-демократия нужна Казахстану. Чтобы обрести порядок, нужен баланс между обществом и бизнесом", - обратился к казахстанцам кандидат Нурлан Ауесбаев.

Каракат Абден в своем обращении к избирателям призвала проголосовать за нее, потому что она "выступает за развитие института семьи, детей, молодежи, решение социальных вопросов, бесплатное высшее образование и достойную старость и будущее".

"Я знаю, что нужно родине и народу", - заявила кандидат Абден.

Жигули Дайрабаев призвал проголосовать за него тех, кто поддерживает развитие села. Он заявил также, что нужно прекратить бесконтрольную добычу нефти, газа и других природных богатств.

"Надо делать все, чтобы мы без стыда могли смотреть в глаза будущего поколения. Нужно оставить им запасы, которых им хватит на долгие годы", - сказал Дайрабаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996833-debaty-kandidatov-v-prezidenty-kazahstana-proshli-v-pryamom-efire/