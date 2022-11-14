Турсынбекова предложила Каракат Абден сняться с предвыборной гонки и войти в ее штаб

Салтанат Турсынбекова. Фото: facebook.com/saltanat.tursynbekova.3

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором предложила Каракат Абден, также участвующей в президентской гонке, сняться с предвыборной гонки и войти в ее штаб.

Турсынбекова отметила, что, понаблюдав за встречами Абден с казахстанцами, она поняла, что между ними есть много общего. Например, оба кандидата в президенты много внимания уделяют роли женщине в обществе.

"Я должна отметить, что у Каракат Жаксылыккызы недостаточно политического опыта, на встречах с избирателями мне приходилось пояснять, в чем заключается ее программа, и объясняться за ее культурно-массовые акции.

Я предлагаю Каракат Жаксылыккызы войти в мою команду. Нам необходимо объединиться, чтобы наш голос звучал сильнее. Зачем нам дробить голоса?" - написала Турсынбекова.

Она также обратилась и к самой Абден, предложив ей сняться с гонки и войти в штаб Турсынбековой.

"Давайте вместе будем продвигать интересы женщин и семьи. Тем более, многое из того, что предлагает моя оппонент, содержится в одном блоке моей предвыборной программы - "Социальная защита населения", - отметила Турсынбекова.

Она подчеркнула, что помимо социальной защиты населения, в ее предвыборной программе есть также судебно-правовая реформа, демократизация институтов власти и программа развития гражданского общества.

"Я правозащитник, много лет работаю над защитой прав женщин и против бытового насилия. Я хорошо понимаю, что нужно женщине и казахстанской семье. Каракат Жаксылыккызы, присоединяйтесь, и я обещаю довести до избирателя и ваши предложения", - заключила Салтанат Турсынбекова.

Напомним, выборы президента Казахстана состоятся уже в это воскресенье, 20 ноября. Помимо Салтанат Турсынбековой и Каракат Абден, за кресло президента РК борются также Нурлан Ауесбаев, Жигули Дайрабаев, Мейрам Кажыкен и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Прочитать подробнее о каждом кандидате можно здесь.

Отметим также, что в минувшую пятницу состоялись теледебаты кандидатов в президенты и их доверенных лиц. На дебатах были представлены предвыборные кампании кандидатов. Кроме того, каждый из них смог обратиться к избирателям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997074-tursynbekova-predlozhila-karakat-abden-snyatsya-s-predvybornoy-gonki-i-voyti-v-ee-shtab/