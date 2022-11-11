"Должны проголосовать до обеда": в ЕНУ прокомментировали скандальное видео из общежития

Преподаватель выступает перед студентами. Кадр из видео: instagram.com/ztb_video

В Евразийском национальном университете (ЕНУ) имени Гумилева прокомментировали видео, снятое в одном из студенческих домов. На нем сотрудница вуза говорит, что студенты должны будут обязательно принять участие в выборах, так как живут в общежитии, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео опубликовало сетевое издание ZTB на своей странице в Instagram. На кадрах видно, как педагог говорит, что студенты должны будут проголосовать до обеда.

В пресс-службе ЕНУ им. Л.Н. Гумилева сообщили, что распространяемый в социальных сетях отрывок видео снят в одном из студенческих домов ЕНУ.

"Иногородние студенты-первокурсники, впервые участвующие в выборах и проживающие в общежитии, после получения SMS-уведомлений обратились к педагогу-организатору студенческого дома по вопросам их участия в голосовании и адресов избирательных участков.

Педагог общежития ответила на вопросы студентов, также по своей инициативе посоветовала обратить внимание на соблюдение этикета", — сообщили в университете.

При этом в пресс-службе учебного заведения сообщили, что руководство университета придерживается позиции о недопустимости призыва обязательного участия в выборах.

"С данным сотрудником была проведена разъяснительная беседа. Обращаем внимание, что университет не навязывает какие-либо убеждения работникам и обучающимся и строго соблюдает все предоставленные законом права граждан Республики Казахстан", — заявили в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996788-dolzhny-progolosovat-do-obeda-v-enu-prokommentirovali-skandalnoe-video-iz-obschezhitiya/