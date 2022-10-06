Токаев согласился участвовать в президентских выборах от Народной коалиции

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарта Токаева поблагодарили за согласие участвовать на предстоящих президентских выборах в Казахстане от Народной коалиции – сам он на форуме коалиции в его поддержку заявил, что для него честь баллотироваться в президенты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для меня большая честь и ответственность – баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами. Благодарю всех за доверие", – заявил Токаев.

После его речи исполнительный секретарь партии Amanat поблагодарил Токаева за согласие участвовать в выборах от Народной коалиции.

"Спасибо, Касым-Жомарт Кемелевич, что вы поддержали наше предложение и согласились. Мы вместе, мы сила", – заявил он.

Напомним, сегодня Народная коалиция предложила кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост главы государства.

Также сегодня Токаев заявил, что "конкретные персоналии" и "узкоклановые интересы" больше не будут приоритетом в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991474-tokaev-soglasilsya-uchastvovat-v-prezidentskih-vyborah-v-kazahstane-ot-narodnoy-koalitsii/