Токаев: Перед законом все равны

Молоток судьи. Иллюстративное фото: pexels.com

Касым-Жомарт Токаев на форуме Народной коалиции, организованном в его поддержку в качестве кандидата в президенты Казахстана, заявил, что все решения "от сел до Акорды" должны приниматься в интересах государства, передает официальный Telegram-канал "Борт №1".

"Государственные интересы – важнейшая ценность. Все решения, от сел до Акорды, должны приниматься исходя из этого. Иными словами, в каждом деле необходимо придерживаться государственной позиции

Интересы государства – это интересы народа. Поэтому все решения, проекты, законы и указы должны быть направлены на защиту интересов страны. Забота о родине должна быть незыблемым принципом каждого", – заявил Токаев.

Он добавил, что требования закона должны исполняться во всех сферах.

"Перед законом все равны. Только так мы построим справедливое государство, в котором строго и неукоснительно будут соблюдаться закон и порядок", – подчеркнул президент.

Кроме того, во время форума Касым-Жомарт Токаев высказался о том, какая работа будет вестись в стране для поддержания общества и бизнеса, а также анонсировал свою предвыборную платформу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991479-tokaev-pered-zakonom-vse-ravny/