Токаев заявил, что конкретные персоналии и интересы кланов больше не будут приоритетом

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на форуме коалиции в его поддержку в качестве кандидата в президенты Казахстана заявил, что теперь в стране на первом месте будут стоять общенациональные приоритеты, а не "конкретные персоналии и узкоклановые интересы". Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Акорды.

"На первое место выйдут сильные политические институты и общенациональные приоритеты, а не конкретные персоналии и узкоклановые интересы. Нам нужна президентская республика с крепкими традициями парламентаризма", - заявил Токаев.

Он добавил, что обновить институты власти позволят выборы президента, депутатов мажилиса и маслихатов всего уровней.

"В стране накопилось очень много проблем, требующих своего безотлагательного решения. Уверен, предстоящие выборы заложат фундамент наших новых достижений, станут точкой отсчета новой политической эпохи.

Пройдут десятилетия, и о ней, нашей эпохе, будут говорить как о времени поистине судьбоносных решений и кардинальных перемен. Я в это верю, более того, я в этом убежден", - сказал Токаев.

Напомним, ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме, организованном народной коалицией в его поддержку в качестве кандидата в президенты Казахстана – он заявил, что для него будет большой честью баллотироваться на будущих выборах.

О создании коалиции заявил сегодня председатель партии Amanat Ерлан Кошанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991469-tokaev-zayavil-chto-konkretnye-personalii-i-interesy-klanov-bolshe-ne-budut-prioritetom/