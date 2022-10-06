Токаев сообщил, что вскоре представит свою предвыборную платформу

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме, организованном в его поддержку, как кандидата в президенты Казахстана. Он высказался о своей предвыборной кампании и объяснил, на что будет нацелена внешняя политика. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"В ближайшее время мною будет представлена предвыборная платформа, в которой найдут свое отражение меры по всесторонней трансформации страны, повышению благосостояния граждан. По моему глубокому убеждению, наше государство должно осуществлять сбалансированную, разнонаправленную, конструктивную внешнюю политику, нацеленную на обеспечение региональной и глобальной безопасности.

Казахстан будет неизменно выступать за неуклонное соблюдение принципов равенства и демократии в международных отношениях, международного права и Устава ООН. Казахстан будет предпринимать активные усилия для укрепления авторитета ООН как универсальной и безальтернативной международной организации.

Мы будем сотрудничать с такими важными организациями, как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация тюркских государств и другими международными организациями, а также укреплять потенциал Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", – заявил президент.

По его словам, именно такая внешняя политика соответствует стратегическим интересам нашего государства.

"Надеюсь, что в этот поворотный момент национальной истории народ Казахстана окажет мне свое доверие в ходе предстоящих выборов.

Выборы – это не обыденное мероприятие, а подлинный акт патриотизма и демократии, подтверждающий сопричастность граждан к судьбе Родины. Наша сила в единстве и единении, в сплоченности и солидарности. Мы разные, но мы единая нация, устремленная в будущее. "Единство в многообразии" это наша формула силы и созидания", – подчеркнул Токаев.

Также глава государства добавил, что устойчивый прогресс немыслим без опоры на традиции и ценности.

"Как наследники уникальной цивилизации Великой степи, мы должны воспользоваться своим историческим шансом, чтобы построить страну равных возможностей и социальной справедливости, другими словами, Справедливый Казахстан.

Уверен, эти выборы продемонстрируют зрелость, силу и единство нашей нации, покажут нашу решимость в достижении поставленных целей. Как действующий глава государства, заявляю, что выборы пройдут открыто, честно и справедливо", – отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991467-tokaev-eti-vybory-prodemonstriruyut-zrelost-silu-i-edinstvo-nashey-natsii/