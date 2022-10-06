Форум в поддержку Токаева пройдет в Астане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

На XXIV съезде партии Amanat объявили о проведении форума в поддержку выдвинутого в качестве кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева – он состоится сегодня в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации председателя партии Ерлана Кошанова, в столице с участием главы государства пройдет большой форум, в котором в том числе примут участие делегаты партии Amanat.

Сообщается, что форум начнется сегодня в 16:00 и будет проведен с целью поддержки Касым-Жомарта Токаева как кандидата в президенты Казахстана.

Отметим, что также сегодня председатель партии Amanat объявил о создании народной коалиции в поддержку Токаева.

Ранее партия Amanat официально выдвинула Токаева кандидатом для будущих президентских выборов.

Сам Токаев накануне заявлял, что считает правильным выдвигать свою кандидатуру на предстоящие выборы президента не от конкретной организации, а от "широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ".

В Министерстве юстиции сегодня сообщили, что для выдвижения кандидата в президенты от общественной организации требуется письменное согласие самого кандидата при регистрации.

Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября. Документы в ЦИК о выдвижении кандидатом в президенты страны уже подали Жигули Дайрабаев и Мейрам Кажыкен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991391-forum-v-podderzhku-tokaeva-proydet-v-astane/