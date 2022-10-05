Союз спортсменов Казахстана поддержал Токаева в участии в президентских выборах

Союз спортсменов. Фото: Союз спортсменов

Спортивная общественность Казахстана обратилась к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в Астане прошло рабочее заседание спортивной общественности по актуальным и приоритетным вопросам развития спорта, в котором приняли участие спортсмены Данияр Елеусинов, Дмитрий Баландин, Серик Конакбаев, Илья Ильин, Болат Джумадилов, Ермахан Ибраимов, Сергей Цырульников, Нургазы Жарылгапов, Анна Алябьева, Мерей Акшалов, Айдар Махметов, Дмитрий Карпов.

В начале мероприятия с приветственным словом к участникам встречи обратился председатель РОО «Казахстанский союз спортсменов» Азамат Карлыгашев.

"Как вы знаете, ряд ранее инициированных раннее нами инициатив нашел свою поддержку, и в итоги инициативы были поддержаны и подписаны президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Рад вам сообщить, что в этом году сразу трое членов Союза спортсменов попали в состав рабочей группы мажилиса парламента Республики Казахстан. В связи с этим предлагаю вам поучаствовать в составлении списка приоритетных вопросов, требующих первоочередных решений", — сказал Азамат Карлыгашев.

После активной дискуссии спортивным сообществом были выделены наиболее актуальные и системные проблем развития физической культуры и спорта, такие как развитие спортивной инфраструктуры в селах, поднятие статуса тренера и спортсмена, создание института спортивного омбудсмена и выстраивание нормального механизма взаимодействия государства и НПО.

Присутствующий на мероприятии чемпион Олимпийских игр в Лондоне 2012 года Серик Сапиев напомнил о приближающихся президентских и парламентских выборах, а также о важности активной работы общественности в преддверии реформ.

"Выборы - это всегда реформы, и мы ждем их и в спорте. Спортивная общественность Казахстана не раз доказывала, что готова участвовать в реформах для развития спорта на нашей Родины", — сказал Серик Сапиев.

Он же предложил не ограничиваться составлением списка для работы в мажилисе и отправить набор предложений в Администрацию президента для предложений по выработке совместных решений этих актуальных проблем.

"Мы надеемся, что Касым-Жомарт Кемелевич Токаев будет баллотироваться на пост президента и продолжит курс на реформы в спорте. Я предлагаю обратиться к главе государства с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Республики Казахстан, а мы, спортивная общественность страны, единой командой поддержим Касым-Жомарта Кемелевича", — заключил он.

Предложение единогласно было поддержано участниками встречи.

Напомним, кандидатуру Токаева также выдвинул Гражданский альянс Казахстана, с аналогичным предложением выступила Независимая волонтерская сеть и молодежное объединение Qazaqstan Team. Совет генералов также поддержал кандидатуру Токаева на выборах президента Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991205-soyuz-sportsmenov-kazahstana-podderzhal-tokaeva-v-uchastii-v-prezidentskih-vyborah/