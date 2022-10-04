"Задача – контролировать их": Мусин о выдаче ИИН россиянам

ЦОН. Иллюстративное фото: Facebook/Правительство для граждан

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в кулуарах кабмина рассказал, сколько россиян получили ИИН с 21 сентября, передает корреспондент NUR.KZ.

Мусин сообщил, что задача его ведомства - присвоить ИИН прибывшим в страну россиянам.

"Около 70 тысяч россиян с 21 сентября получили ИИН иностранцев. Для чего он нужен? Не только, чтобы они получили карточки.

Для нас как для страны важно фиксировать его (мигранта - прим. ред.) нарушения, пребывание, регистрацию. Поэтому присвоение ИИН - присвоение номера и фиксация во всех базах данных - наша задача, чтобы мы могли их контролировать", — пояснил Мусин.

Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. После этого поток мигрантов из РФ в Казахстан вырос в разы: на границе двух стран образовались огромные очереди из автомобилей. В нескольких городах были открыты усиленные ЦОНы для иностранцев.

Тем не менее, по информации местных органов, сейчас ситуация как в регионах, так и на границе стабильна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990954-zadacha-kontrolirovat-ih-musin-o-vydache-inn-rossiyanam/