Опубликовано фото прогулки Токаева и акима Туркестанской области

Касым-Жомарт Токаев и Дархан Сатыбалды. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прогулялся с акимом Туркестанской области Дарханом Сатыбалды. Соответствующее фото появилось в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"Глава государства и аким Туркестанской области в ходе прогулки обсудили перспективы развития региона", – говорится в пресс-службе президента Казахстана.

Напомним, сегодня Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область.

Глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане.

После этого он выступил на встрече с общественностью региона, где высказался о предстоящих выборах президента, затронул тему складывающейся в мире ситуации и пообещал провести переговоры с Россией в связи с наплывом россиян в Казахстан.

Также президент Казахстана принял участие в акции экоактивистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989815-opublikovano-foto-progulki-tokaeva-i-akima-turkestanskoy-oblasti/