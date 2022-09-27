Токаев о ситуации в мире: Для нас важнее всего территориальная целостность

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Началась встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева с общественностью Туркестанской области, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "Борт№1".

Глава государства высказался о ситуации в мире.

"Хотел бы вкратце остановиться на текущей международной ситуации. Как известно, ситуация в мире стала очень напряженной. В такой непростой ситуации Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в международных организациях, в первую очередь, в ООН. Это отвечает нашим национальным интересам.

Для нас важнее всего территориальная целостность и благополучие нашего народа. Поэтому мы должны проявлять рассудительность и терпение, нельзя идти на поводу у провокаторов", - заявил он.

В своей речи Токаев рассказал, в чем заключается сила нашего народа.

"Сила нашего народа – в единстве, рассудительности и толерантности. Если мы не будем верны этим ценностям, нашей стране грозит большая опасность.

Территориальная целостность государств должна быть незыблема. Это ключевой принцип. Я всегда говорил об этом открыто и четко на международной арене. Не случайно в своем недавнем выступлении с самой высокой трибуны Организации Объединенных Наций я вновь заявил об этом.

В непосредственной близости от нас идет масштабная война. Помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности нашей страны", - отметил Токаев.

Отметим, что сегодня, 27 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область.

В рамках визита глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави.

Напомним, на прошлой неделе глава государства встретился с акимом Туркестанской области Дарханом Сатыбалды. Глава региона отчитался о социально-экономическом развитии Туркестанской области за 8 месяцев текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1989787-tokaev-o-situatsii-v-mire-dlya-nas-vazhnee-vsego-territorialnaya-tselostnost-i-blagopoluchie-nashego-naroda/