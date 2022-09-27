Токаев прилетел в Туркестанскую область

Самолет президента Казахстана. Фото: t.me/bort_01

Сегодня, 27 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область, сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

Пресс-служба главы государства опубликовала видео с самолетом президента, приземлившимся в Туркестанской области.

"Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область", - говорится в описании.

Напомним, на прошлой неделе глава государства встретился с акимом Туркестанской области Дарханом Сатыбалды. Глава региона отчитался о социально-экономическом развитии Туркестанской области за 8 месяцев текущего года.

Сатыбалды рассказал президенту о промышленном производстве, инвестиционных проектах и инфраструктуре области. По итогам встречи глава государства поручил акиму продолжить работу по реализуемым в Туркестанской области проектам и усилить взаимодействие с населением региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989768-tokaev-priletel-v-turkestanskuyu-oblast/