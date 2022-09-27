Токаев вместе с экоактивистами посадил деревья в Туркестанской области (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в акции экоактивистов, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства "Борт№1".

Вместе с молодыми экоактивистами Туркестанской области президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в посадке деревьев в Ботаническом саду. В беседе с участниками мероприятия глава государства подчеркнул, что патриотизм начинается с честного труда.

"Любовь к Родине берет начало с честного и полезного труда. Каждый гражданин нашей страны должен быть трудолюбивым. Я поддерживаю всех вас и горжусь вами. Подрастающее поколение – наша надежда, будущее страны. Мы не будем вечно находиться у власти. Моя самая большая цель – открыть дорогу молодежи", - сказал президент.

Напомним, сегодня, 27 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. В рамках визита глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане.

Также президент провел встречу с общественностью Туркестанской области, во время которой заявил, что Туркестану присвоят статус духовно-исторической столицы Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989811-tokaev-vmeste-s-aktivistami-posadil-derevya-v-turkestanskoy-oblasti/