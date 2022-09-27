Токаев высказался о предстоящих выборах президента

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области призвал жителей региона и вместе с ними всех казахстанцев принять активное участие в выборах президента страны. Его слова опубликовал Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Глава государства напомнил, что внеочередные президентские выборы назначены на 20 ноября текущего года.

"Мы проведем эту кампанию в соответствии с законом, честно и прозрачно. Верю, что туркестанцы примут активное участие в выборах и сделают свой выбор. Мы все в равной степени ответственны за будущее нашей Родины. Поэтому я призываю всех вас не быть равнодушными к судьбе страны. Построим справедливый Казахстан вместе!" - добавил он.

В завершение он пожелал процветания области.

Напомним, сегодня Токаев также высказался о прибывающих в Казахстан россиянах - по словам президента, по этому вопросу будут проведены переговоры с российской стороной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989791-tokaev-vyskazalsya-o-predstoyaschih-vyborah-prezidenta/