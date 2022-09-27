Касым-Жомарт Токаев в мавзолее Ходжи Ахмета Ясави. Фото: t.me/bort_01

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане, об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Сегодня, 27 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. В рамках поездки глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави.

Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью региона.

Напомним, на прошлой неделе глава государства встретился с акимом Туркестанской области Дарханом Сатыбалды. Глава региона отчитался о социально-экономическом развитии Туркестанской области за 8 месяцев текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989786-tokaev-posetil-mavzoley-hodzhi-ahmeta-yasavi/