Пожары в Костанайской области: Смаилов посетил стройку домов для пострадавших

Алихан Смаилов проверил строительство жилья для пострадавших. Фото: primeminister.kz

В пятницу, 16 сентября, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область, сообщается на официальном сайте главы правительства.

В первую очередь Алихан Смаилов посетил село Аулиеколь, где ознакомился с ходом строительства новых домов для граждан, потерявших жилье из-за масштабных лесных пожаров.

Отмечается, что в настоящее время на специально выделенной территории площадью 12 га идет работа по возведению 91 дома, каждый – по 100 квадратных метров.

Подчеркивается, что к прилегающим земельным участкам (по 10 соток) будет подведена вся необходимая инфраструктура: газ, вода, электричество. Подъездные пути к домам также будут заасфальтированы.

Строительство домов для пострадавших в Костанайской области. Фото: primeminister.kz

По словам первого заместителя акима области Гауеза Нурмухамбетова, для недопущения подтопления жилых строений проектным институтом КазНИИСА на основании геологических изысканий был разработан проект с устройством фундаментов на расстоянии 2,5 м от залегания грунтовых вод.

Сообщается, что 7 сентября к работам приступили 13 подрядных организаций.

"На сегодня под все дома выкопаны котлованы, на 55 участках залит фундамент, на двух – завершен монтаж фундаментных блоков. Благодаря установленным по поручению премьер-министра на площадке видеокамерам контроль за ходом строительства ведется в режиме онлайн", — говорится на сайте.

Строительство домов для пострадавших в Костанайской области Фото: primeminister.kz

Смаилов отметил, что для осуществления всех необходимых работ правительством выделено более 2,2 млрд тенге.

"Сейчас перед акиматом и подрядчиками стоит задача качественно провести строительные работы в установленные сроки – 2 месяца. Этот вопрос находится на особом контроле главы государства и правительства. Поэтому мы ждем ответственного отношения к поставленной задаче", — сказал премьер.

Алихан Смаилов обратился к представителям подрядных компаний. Фото: primeminister.kz

После глава правительства посетил эвакуационный пункт на базе школы в селе Аулиеколь, где встретился с пострадавшими.

"Мы знаем, в какой сложной ситуации вы оказались из-за масштабных природных пожаров. Однако в этот критический момент государство оперативно оказало всю необходимую поддержку. И эта работа будет продолжена", — подчеркнул Алихан Смаилов.

Алихан Смаилов встретился с пострадавшими. Фото: primeminister.kz

Он отметил, что президент страны специально приехал на место происшествия, чтобы дать соответствующие поручения и взять ситуацию на личный контроль.

"Хочу поблагодарить вас за проявленное спокойствие в такой непростой период, а также всех казахстанцев, которые в очередной раз показав единство нашего народа, оказывали помощь соотечественникам", — сказал премьер-министр.

В свою очередь эвакуированные жители поблагодарили за оказываемые внимание и поддержку со стороны государства.

Напомним, лесной пожар в Аулиекольском районе тушили больше недели. Огонь уничтожил почти 43 тысячи гектаров леса. В результате ЧП погиб один человек, еще 11 пострадали.

Когда пожары еще не были потушены, в регион прибыл глава государства. Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперштаба и встретился с пострадавшими. Он пообещал, что им окажут необходимую помощь.

На днях стало известно, что пострадавшим от пожаров в Костанайской области начали выплачивать по миллиону тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988230-pozhary-v-kostanayskoy-oblasti-smailov-posetil-stroyku-domov-dlya-postradavshih/