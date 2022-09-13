Пострадавшим от пожаров в Костанайской области начали выплачивать по миллиону тенге

Последствия пожара в Костанайской области. Фото: NUR.KZ/Георгий Шаповалов

Жителям Костанайской области, потерявшим в результате масштабных природных пожаров свое жилье и имущество, начали выплачивать компенсации. Об этом сообщил аким области Архимед Мухамбетов на своей странице в Instagram.

Как сообщил Мухамбетов, для оказания помощи пострадавшим при пожаре в области действует единый общественный фонд "Қайырымдылық КZ". Из этого фонда погорельцам будет выплачено по миллиону тенге. Для этого пострадавшим казахстанцам нужно предоставить документы.

Первые 24 семьи, предоставившие все необходимые документы, уже получили деньги.

Аким региона напомнил также, что потерявшим жилье сельчанам построят новые дома в Аулиеколе.

"Согласно генеральному плану села Аулиеколь, имеется земельный участок общей площадью 53 га под строительство жилых домов. Из этого участка выделено 12 га для строительства жилых домов площадью по 100 квадратных метров на участке в 10 соток", - отметил глава региона.

Кроме того, погорельцам возместят и ущерб в связи с гибелью сельхозживотных. Ранее комиссия насчитала более сотни погибших коров, свиней, птиц и мелкого рогатого скота.

Помимо частных домов, в пожаре пострадало также 14 субъектов предпринимательства. Сейчас ведется работа по возмещению им ущерба.

"Возмещение убытков будет производиться только после оценки причиненного ущерба и при условии наличия у предпринимателя соответствующих подтверждающих документов", - подчеркнул Мухамбетов.

В заключение он добавил, что помощь погорельцам оказывают и представители отечественного бизнеса.

Напомним, лесной пожар в Аулиекольском районе тушили больше недели. Огонь уничтожил почти 43 тысячи гектаров леса.

В результате ЧП погиб один человек, еще 11 пострадали.

Когда пожары еще не были потушены, в регион прибыл глава государства. Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперштаба и встретился с пострадавшими.

Ранее в МЧС заявляли, что не исключают версию поджога.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987420-postradavshim-ot-pozharov-v-kostanayskoy-oblasti-nachali-vyplachivat-po-millionu-tenge/