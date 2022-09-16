Парламент принял норму об однократном президентстве

Конституция Республики Казахстан: YouTube/Библиотека Первого Президента Республики Казахстан

Сегодня на совместном заседании сената и мажилиса парламент одобрил поправки в Конституцию об однократном президентстве, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутаты предложили рассмотреть поправки во втором чтении. Однако спикер мажилиса Ерлан Кошанов предложил принять проект закона в целом. В итоге депутаты поддержали его предложение единогласно.

Таким образом, законопроект считается принятым парламентом. Документ направлен на подпись главе государства.

Напомним, 1 сентября президент выступил с Посланием народу Казахстана, в котором в числе прочего предложил ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью семь лет без права переизбрания.

Тогда же Токаев предложил провести этой осенью внеочередные выборы президента.

В начале сентября депутаты мажилиса предложили ускорить внесение соответствующих поправок в Конституцию, чтобы избранный на грядущих выборах президент мог баллотироваться только на один срок.

Позже поправки одобрили и в Конституционном Совете. Там заявили, что "предложение об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата отвечает логике конституционных новелл, принятых в июне на референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988102-demokratiya-v-deystvii-parlament-prinyal-normu-ob-odnokratnom-prezidentstve/