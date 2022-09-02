Проект закона о сокращении полномочий президента принял в работу мажилис

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Вице-министр юстиции Алма Муканова внесла на рассмотрение мажилиса законопроект, сокращающий полномочия президента, передает корреспондент NUR.KZ.

Такие нормы заложены в проекте Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года".

Алма Муканова сообщила, что целью законопроекта является обеспечение полноценной реализации политических реформ, вытекающих из послания в части сокращения полномочий президента, пересмотра порядка формирования палат парламента и ряда его функций, новых положений законотворческого процесса в парламенте, а также перехода к смешанной избирательной системе, модернизации выборного процесса и переименования должности "государственный секретарь" на должность "государственный советник".

"Законопроект содержит положения касательно сокращения полномочий президента в отношении местных исполнительных органов, Высшего Судебного Совета, пересмотра порядка формирования парламента и введения ограничений в период нахождения в должности президента для его близких родственников", - пояснила вице-министр юстиции.

Документом предусмотрено внесение соответствующих поправок, направленных на определение новых положений законотворческого процесса.

Предлагается также предусмотреть в выборном законодательстве положения, направленные на формирование смешанной избирательной системы, внедрение института императивного мандата, включая механизм отзыва мандата депутата, агитацию в социальных сетях, урегулирование статуса наблюдателя, перевод территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу.

Кроме того, законопроект содержит нормы в части поэтапного распространения института выборности акимов на районы и города областного значения.

В проекте закона есть и поправки, связанные с переименованием Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату и с созданием Конституционного суда.

Напомним, выступая с посланием народу Казахстана в марте этого года, Токаев предложил запретить родственникам президента занимать политические должности и посты руководителей в квазигоссекторе. Тогда же глава государства предложил наделить мажилис парламента Казахстана правом принимать законы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985883-proekt-zakona-o-sokraschenii-polnomochiy-prezidenta-prinyal-v-rabotu-mazhilis/