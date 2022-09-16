Почему президента Казахстана хотят избирать только на 7 лет

Урны для бюллетеней. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На совместном заседании палат парламента рассматривают изменение срока президентства в Казахстане – глава юстиции пояснил, почему предлагается избирать главу государства всего на 7 лет, передает корреспондент NUR.KZ.

"7-летний срок даст возможность реализовать предвыборную программу, стратегические задачи. Это достаточный срок, мы так считаем, поэтому такая норма была внесена в проект закона", – пояснил министр Канат Мусин.

Он также пояснил, что новелла снизит риски монополизации власти и установит ее цивилизованные принципы функционирования.

Депутаты также пояснили, что однократный срок президентства даст возможность прихода к власти новых политиков, в том числе молодых деятелей.

Напомним, что в Казахстане предлагается избирать президента только на один срок в 7 лет без права переизбрания – также депутаты предлагают закрепить эту норму в Конституции, чтобы в последующем никто не мог продлить сроки президентства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988127-pochemu-prezidenta-kazahstana-hotyat-izbirat-tolko-na-7-let/