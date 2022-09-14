Конституционный совет одобрил поправки по однократному президентству в Казахстане

Конституция Республики Казахстан. Фото: gov.kz

Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева о рассмотрении на соответствие требованиям проекта закона РК "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", сообщает официальный сайт Конституционного Совета РК.

Проект закона предусматривает внесение соответствующих взаимосвязанных поправок в некоторые статьи Конституции, а также дополнение Основного Закона новой статьей, регламентирующей вопросы применения ограничения об однократности избрания на должность президента страны.

"Конституционный Совет считает, что предложение об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата отвечает логике конституционных новелл, принятых 5 июня текущего года на республиканском референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти.

Данный срок будет применяться на равной основе ко всем лицам, избираемым на пост высшего должностного лица. С ним корреспондируется определение однократного восьмилетнего срока полномочий судей Конституционного Суда", - говорится в сообщении.

Исходя из изложенного, Конституционный Совет Республики Казахстан решил:

признать проект закона РК "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан" соответствующим Конституции РК, в том числе требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного Закона;

согласно пункту 3 статьи 74 Конституции РК заключение Конституционного Совета РК вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики, окончательным и обжалованию не подлежит;

опубликовать настоящее заключение на казахском и русском языках в официальных республиканских печатных изданиях.

Напомним, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в котором в числе прочего предложил ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью семь лет без права переизбрания.

12 сентября Конституционный совет РК сообщил, что принял к производству обращение президента о рассмотрении проекта закона "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987648-konstitutsionnyy-sovet-prinyal-reshenie-po-obrascheniyu-prezidenta/