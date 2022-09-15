Депутаты маслихата проголосовали за возвращение столице названия Астана

Байтерек. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В столице сегодня,15 сентября, состоялась внеочередная сессия по вопросу переименования столицы – все выступившие депутаты поддержали предложение изменить название с Нур-Султана на Астану, передает корреспондент NUR.KZ.

"В мировой практике есть такие прецеденты, когда переименовывали назад столицы, государства. Сейчас, когда мы входим в Новый Казахстан, новое название столицы – это символично.

Как коренной житель, я поддерживаю возвращение городу названия Астаны – его знают не только в Казахстане, но и в мире. Это узнаваемый бренд", – заявил депутат партии "Аманат" Азамат Серикпаев.

На сессии "за" высказались и другие депутаты – большинство оказались коренными жителями города, которым больше по душе было прежнее название столицы, поэтому они поддержали переименование.

Ранее ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы. Конституционный совет РК одобрил поправки в Основной закон, предложенные главой государства и депутатами, в числе которых была норма, касающаяся переименования столицы.

Отметим, что еще в начале сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" заявили, что будет исторически справедливым решением вернуть столице Казахстана название Астана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987916-deputaty-maslihata-progolosovali-za-vozvraschenie-stolitse-nazvaniya-astana/