Кульгинов ответил, как относится к возврату столице названия Астана

Алтай Кульгинов. Фото: СЦК

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, какие он испытывает эмоции, когда сейчас на уровне маслихата решается вопрос о возврате столице прежнего названия, передает корреспондент NUR.KZ.

Кульгинов призвал обратиться к истории города.

"Наш город назывался Целиноград, Акмола, Астана, Нур-Султан. Теперь рассматривается вопрос вернуть прежнее название. Думаю, к каждому историческому периоду надо относиться с уважением. Кто-то родился и вырос в Целинограде, кто-то в Акмоле, у меня, например, дети родились в Астане, сейчас я - аким города Нур-Султан, поэтому к каждому периоду надо относиться с большим уважением.

Самое главное для нас - мнение общественности. Предложение было озвучено, и сейчас все это обсуждают, процедуры проводятся", - заявил он.

По словам градоначальника, возврат городу прежнего названия Астана обойдется бюджету дешевле, чем переименование столицы в Нур-Султан в 2019 году.

"Мы посмотрели бюджет 2019 года, когда было переименование. Тогда много документооборота было на бумажном носителе, сейчас большая часть, практически все документы ведем онлайн, поэтому расходов будет намного меньше.

В 2019 году, мы посчитали, порядка 30 млн тенге. Это вывести, бланки. Думаю, в этот раз сумма будет меньше, так как электронный документооборот стал больше", - пояснил Кульгинов.

Он также отметил, что работы по смене вывесок будет проводиться "не в один день".

Ранее в Минфине заявляли, что дополнительных средств на переименование столицы, если это все же произойдет, не потребуется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987898-kulginov-otvetil-kak-otnositsya-k-vozvratu-stolitse-nazvaniya-astana/