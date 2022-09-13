Поддержано предложение депутатов по возвращению столице прежнего имени – "Астана"

Монумент "Байтерек". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай сообщил на своей о том, что предложение вернуть столице Казахстана прежнее название внесли в проект конституционного закона.

"Как известно, группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название – "Астана". Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые в свою очередь опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума", — сообщил пресс-секретарь.

Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства, подчеркнул он.

"При этом президент считает историческим фактом решающую роль Н.А. Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь Первого Президента, должны сохранить свои наименования", — отметил Желдибай.

Ранее члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" отмечали, что будет исторически справедливым решением вернуть столице Казахстана название "Астана".

После этого на тему переименования столицы высказался первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, который, впрочем, не стал отвечать на вопрос о том, поддерживает ли лично данное предложение.

Также предложение вернуть прежнее название столице Казахстана прокомментировал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

А спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты подчеркнул, что возврат прежнего названия столицы Казахстана – это желание народа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987534-pereimenovanie-stolitsy-predlozhenie-deputatov-vklyuchili-v-proekt-konstitutsionnogo-zakona/