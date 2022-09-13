Большой шаг к демократии: в Казахстане вводится норма однократного президентства

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Комментарий заместителя руководителя Администрации президента РК Ержана Жиенбаева к поправкам в Конституцию опубликовал официальный сайт Акорды.

1 сентября текущего года глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в котором в числе важных политических инициатив предложил ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью семь лет без права переизбрания.

Депутатами мажилиса парламента предложено ускорить внесение соответствующих поправок. По их мнению, обновленные нормы целесообразно принять до президентских выборов, так как в ином случае могут возникнуть юридические условия, позволяющие лицу, избранному президентом осенью текущего года по положениям действующей редакции Конституции, повторно баллотироваться уже на семилетний срок.

Реализация этих инициатив требует внесения поправок в Конституцию, в связи с чем, по предложению депутатов мажилиса парламента, разработан соответствующий проект закона.

В законопроекте также предусмотрено положение о том, что вводимые нормы о семилетнем сроке полномочий президента и возможности быть избранным не более одного раза в последующем не могут быть изменены.

Норма об однократности избрания будет применяться к лицам, избранным президентом Республики Казахстан по итогам президентских выборов, проведенных после вступления в силу соответствующей поправки в Конституцию.

Тем самым, в случае принятия поправок в Конституцию до предстоящих выборов и избрания президента на семилетний срок, для него и всех последующих президентов Республики Казахстан будет ограничена юридическая возможность повторного участия в президентских выборах.

В связи с установлением семилетнего срока полномочий президента законопроектом предложено также увеличить сроки пребывания в должности судей Конституционного Суда с шести до восьми лет, исключив возможность повторного назначения.

В большинстве государств мира срок полномочий судей Конституционного Суда превышает сроки полномочий лиц, их назначающих – президента и депутатов парламента.

Срок полномочий судей Конституционного Суда является базовой гарантией их независимости от влияния различных политических сил.

"Конституционный Суд начнет действовать с 1 января 2023 года, и важно уже сейчас принять решение об увеличении срока полномочий его судей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Конституции законопроект направлен в Конституционный Совет для дачи заключения о соответствии поправок в Конституцию требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции", - говорится в сообщении.

Ранее Конституционный совет РК сообщил, что принял к производству обращение президента Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении проекта закона "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан".

Напомним, в последнем послании народу Казахстана Токаев предложил провести этой осенью внеочередные выборы президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987495-popravki-v-konstitutsiyu-prokommentirovali-v-administratsii-prezidenta/