Конституционный совет принял к производству обращение Токаева

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Конституционный совет РК на своем официальном сайте сообщил, что принял к производству обращение президента Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении проекта Закона "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан".

"Конституционным советом принято к производству обращение президента Республики Казахстан о рассмотрении проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", разработанного в связи с предложениями депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

В соответствии с Конституционным законом "О Конституционном совете Республики Казахстан" начата работа по подготовке материалов к заседанию совета, на котором будет рассмотрено указанное обращение.

Отмечается, что решение Конституционного совета будет опубликовано в средствах массовой информации.

Напомним, что 8 июня в силу вступили поправки в Основной закон Казахстана, поддержанные гражданами на прошедшем 5 июня референдуме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987404-konstitutsionnyy-sovet-kazahstana-prinyal-k-proizvodstvu-obraschenie-tokaeva/