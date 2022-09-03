Токаев посетит оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами в Костанайской области

Место происшествия. Кадр из видео: МЧС РК

В ходе предстоящей рабочей поездки в Костанайскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай на своей официальной странице в Facebook.

"В целом ситуация в регионе находится под контролем. Оперативный штаб во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным координирует действия всех органов, задействованных в ликвидации стихийного бедствия", - написал Руслан Желдибай.

Ранее стало известно, что из-за масштабного лесного пожара в Костанайской области начали эвакуировать людей.

Эвакуировано население из села Озерное (250 человек) и северной части села Аманкарагай (1000 человек). В селе Озерное горят три жилых дома. Начата эвакуация жителей села Калинино - 228 человек и села Лесное - 363 человека.

По данным МЧС на 3 сентября, в Аулиекольском районе площадь пожара превысила 3000 гектаров.

Между тем стало известно, что граждане, нуждающиеся в помощи в связи с природным пожаром в Костанайской области, могут обратиться по телефонам горячей линии ДЧС: 8 717 2 53 32 84, 8 714 2 50 36 24. Также можно обратиться по телефонам 112 и 101.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986056-tokaev-posetit-operativnyy-shtab-po-borbe-s-lesnym-pozharom-v-kostanayskoy-oblasti/