Отменит ли Токаев поездку в Костанайскую область из-за пожаров, ответил пресс-секретарь

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай на своей официальной странице в Facebook ответил на вопрос о том, состоится ли анонсированная поездка главы государства в Костанайскую область в связи с природными пожарами в этом регионе.

"Со стороны представителей СМИ поступают вопросы о том, состоится ли анонсированная поездка президента в Костанайскую область в связи с природными пожарами в этом регионе.

Несмотря на серьезный пожар, глава государства намерен придерживаться своего графика и посетить Костанайскую область 5 сентября.

В настоящее время в Аулиекольском районе принимаются необходимые меры для ликвидации очагов возгорания. Руководит работами оперативная группа во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным, который вылетел в регион", - сообщил Руслан Желдибай.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Касым-Жомарт Токаев 5 сентября планирует посетить Костанайскую область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986023-poedet-li-tokaev-v-kostanayskuyu-oblast-nesmotrya-na-pozhary-otvetil-press-sekretar/