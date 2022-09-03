Пожары в Костанайской области: празднование 150-летия Байтурсынова перенесли

Фото: МЧС РК

В Костанайской области из-за пожаров отложили празднование 150-летия Ахмета Байтурсынова, об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента Борт №1.

"Юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынулы, в связи с пожарами в Костанайской области перенесены на более поздние сроки", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что глава государства поедет в регион. Касым-Жомарт Токаев планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров.

Напомним, 5 сентября Касым-Жомарт Токаев должен был посетить Костанайскую область и принять участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 150-летию Ахмета Байтурсынова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986055-pozhary-v-kostanayskoy-oblasti-prazdnovanie-150-letiya-baytursynova-perenesli/