Количество политических партий может увеличиться в Казахстане

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Президент страны Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу Казахстана заявил о том, что институциональные изменения приведут к увеличению количества политических партий, передает корреспондент NUR.KZ.

"В рамках политической модернизации в нашей стране центральное место занимает развитие парламентаризма. Обновленная Конституция задает совершенно новые стандарты политической системы с честными и открытыми правилами игры.

Процедуры регистрации политических партий уже значительно упрощены. Заработают новые механизмы формирования парламента и маслихатов по партийным спискам и одномандатным округам", - сказал президент.

Он отметил, что все институциональные изменения, предусмотренные конституционной реформой, необходимо законодательно завершить уже до конца года.

"Они приведут к увеличению количества политических партий, усилят политическую конкуренцию, будут способствовать появлению новой волны народных избранников. Избранные по старым лекалам представительные органы власти должны закономерно обновиться, пройдя через внеочередной электоральный цикл", - подчеркнул Токаев.

Также президент сообщал, что выборы депутатов мажилиса и маслихатов пройдут в 2023 году в Казахстане.

Помимо того, он предложил провести внеочередные президентские выборы осенью 2022 года, а также рассказал, что часть компетенций правительства передадут отдельным министерствам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985706-kolichestvo-politicheskih-partiy-mozhet-uvelichitsya-v-kazahstane/