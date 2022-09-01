Часть компетенций правительства передадут отдельным министерствам

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

В Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал некоторые изменения в работе кабмина - часть компетенций правительства будет передана профильным министерствам, передает корреспондент NUR.KZ.

"Акцент необходимо сделать на децентрализации системы государственного управления при одновременном повышении персональной ответственности политических служащих.

Часть компетенций правительства следует передать министерствам – за конкретную отраслевую политику должен отвечать конкретный министр, а не коллективный кабинет.

Правительство же сосредоточится на решении межотраслевых вопросов", - сказал президент.

Напомним, во время выступления глава государства заявил также о необходимости трансформации канцелярии премьер-министра в "компактный аппарат правительства".

Кроме того, Токаев предложил провести этой осенью выборы президента, а в следующем году - выборы депутатов мажилиса и маслихатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985608-chast-kompetentsiy-pravitelstva-peredadut-otdelnym-ministerstvam/