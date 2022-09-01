Амнистию для участников январских событий объявил Токаев. Она коснется не всех

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, объявил амнистию для участников январских событий, однако коснется она не всех, передает корреспондент NUR.KZ.

Президент сообщил, что государство уже смягчило наказание для тех участников январских событий, которые не совершили серьезных преступлений.

"Многие из нарушителей закона осознали свою вину и раскаиваются в содеянном. Думаю, они заслуживают второго шанса. Поэтому я принял решение объявить единовременную амнистию участникам январских событий", – заявил Токаев.

Однако, по его словам, амнистия не коснется главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в госизмене и попытке насильственной смены власти.

Под амнистию не попадут также лица, совершившие террористические и экстремистские преступления, рецидивисты, а также лица, применявшие пытки.

Отметим, в своем послании глава государства назвал казахстанцев "главной ценностью страны", а рост благосостояния граждан – базовой целью нового экономического курса.

Кроме того, Токаев заявил, что в стране обновят состав судей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985697-amnistiyu-dlya-uchastnikov-yanvarskih-sobytiy-obyavil-tokaev-ona-kosnetsya-ne-vseh/