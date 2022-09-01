Токаев: Роль в построении справедливого Казахстана сыграют школьные учителя

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня во время ежегодного послания народу страны рассказал о роли школьных учителей в построении справедливого Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Глубоко убежден, что решающую роль в построении справедливого Казахстана сыграют школьные учителя. Для повышения привлекательности этой профессии в последние годы государство сделало немало. Однако в данном направлении все еще требуются положительные изменения.

Предстоит принять новый стандарт аккредитации педагогических вузов и выработать рамку компетенций педагога. Учитывая глобальный научно-технический прогресс, важно усилить в старших классах преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка", – заявил президент.

По словам президента, в обществе ведутся дискуссии по поводу преподавания казахского и русского языков. Он отметил, что нужно воспитывать детей, владеющих обоими языками.

"Подрастающее поколение должно твердо стоять на обеих ногах, их знание – наша сила", – резюмировал Токаев.

Также президент говорил о том, что нужно воспитывать детей владеющими и казахским и русским языками. Во время послания сообщалось, что размер минимальной заработной платы в Казахстане вырастет, а половину от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда будут перечислять на счета детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985680-tokaev-rol-v-postroenii-spravedlivogo-kazahstana-sygrayut-shkolnye-uchitelya/