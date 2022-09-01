Размер минимальной заработной платы вырастет в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил с ежегодным посланием народу страны, в котором заявил, что в государстве вырастет минимальная заработная плата, передает корреспондент NUR.KZ.

"Государство внедрит новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер. Мною принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан", – сообщил президент.

Он отметил, что предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%.

Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%.

"Более того, учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. Необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда", – сказал президент.

Ранее президент назвал приоритеты нового экономического курса. Также он поручил разработать новый Налоговый кодекс. Ожидается, что будет создан налог на роскошь, который, по словам президента, не затронет средний класс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1985624-razmer-minimalnoy-zarabotnoy-platy-vyrastet-v-kazahstane/