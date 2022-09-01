Меры для быстрого выделения земель бизнесменам могут разработать до конца года

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с традиционным Посланием народу Казахстана, в котором высказался о том, что необходимо разработать эффективные методы быстрого выделения земли предпринимателям, передает корреспондент NUR.KZ.

"Должны быть определены эффективные методы открытого и быстрого выделения земли предпринимателям. Они должны быть разработаны до конца года. Необходимо определить, есть ли свободные или неиспользуемые по целевому назначению земли в каждом районе и населенном пункте.

Эту информацию должны знать представители бизнеса. Понятно, что эти меры повысят конкурентоспособность не только предпринимателей, но и экономики в целом", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что количество неосвоенных или незаконно переданных земель в Казахстане составляет около 10 млн гектаров.

Кроме того, в своем выступлении Токаев высказался о системной поддержке предпринимательства и о трансформации фонда "Самрук-Казына".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985664-mery-dlya-bystrogo-vydeleniya-zemel-biznesmenam-mogut-razrabotat-do-kontsa-goda/