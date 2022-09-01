Меры для быстрого выделения земель бизнесменам могут разработать до конца года
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Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с традиционным Посланием народу Казахстана, в котором высказался о том, что необходимо разработать эффективные методы быстрого выделения земли предпринимателям, передает корреспондент NUR.KZ.
"Должны быть определены эффективные методы открытого и быстрого выделения земли предпринимателям. Они должны быть разработаны до конца года. Необходимо определить, есть ли свободные или неиспользуемые по целевому назначению земли в каждом районе и населенном пункте.
Эту информацию должны знать представители бизнеса. Понятно, что эти меры повысят конкурентоспособность не только предпринимателей, но и экономики в целом", – подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что количество неосвоенных или незаконно переданных земель в Казахстане составляет около 10 млн гектаров.
Кроме того, в своем выступлении Токаев высказался о системной поддержке предпринимательства и о трансформации фонда "Самрук-Казына".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985664-mery-dlya-bystrogo-vydeleniya-zemel-biznesmenam-mogut-razrabotat-do-kontsa-goda/