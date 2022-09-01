"В приоритете должно быть качество, а не цена": Токаев поручил изменить систему госзакупок

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня на совместном заседании палат парламента Касым-Жомарт Токаев высказался о поддержке предпринимательства и системе госзакупок в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"Здесь, в первую очередь, необходимо запустить полноценное регулирование с чистого листа. Это поручение волокитится уже два года.

Вместо бесконечных корректировок сотен и тысяч подзаконных документов и инструкций следует утвердить новые компактные и понятные правила работы. В полной мере такой подход нужно реализовать с 1 января 2024 года.

Далее. При оказании финансовой поддержки государство будет отдавать приоритет конкурентоспособным малым и средним предприятиям. Базовыми критериями для такой помощи станут рост фонда оплаты труда и увеличение налоговых отчислений. Это основное требование.

Также будет внедрена автоматизированная система определения получателей мер господдержки. Предстоит выстроить качественно новую систему государственных закупок. В приоритете должно быть качество закупаемых товаров и услуг, а не минимальная цена.

Закупки государственных и квазигосударственных организаций необходимо перевести на единую платформу. Для реализации данных подходов потребуется принять новый закон о государственных закупках", – считает глава государства.

Напомним, в своем послании президент также анонсировал рост минимальной зарплаты и поручил установить пенсионный возраст для женщин на уровне 61 года.

Кроме того, Токаев объявил амнистию для участников январских событий, однако коснется она не всех.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985605-v-prioritete-dolzhno-byt-kachestvo-a-ne-tsena-tokaev-poruchil-vystroit-novuyu-sistemu-goszakupok/