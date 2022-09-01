Фонд "Самрук-Казына" трансформируется в инвестора, сообщил Токаев

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Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с традиционным Посланием народу Казахстана, в ходе которого высказался о трансформации фонда "Самрук-Казына". Слова главы государства приводятся в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"Фонд "Самрук-Казына" трансформируется в инвестора, владеющего только мажоритарным пакетом, достаточным для контроля ключевых секторов экономики.

Другие активы и акции фонда будут приватизированы, в том числе через механизм "Народное IPO", – заявил Токаев.

Он отметил, что в качестве соинвестора "Самрук-Казына" будет участвовать только в критически значимых проектах, которые не могут быть реализованы частными инвесторами. Такие проекты будут определяться президентом.

Напомним также, что во время выступления с посланием народу президент Казахстана затронул тему регулирования цен в стране и анонсировал создание нового Налогового кодекса.

Кроме того, Токаев заявил, что неэффективное расходование средств Нацфонда будет прекращено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985675-fond-samruk-kazyna-transformiruetsya-v-investora-soobschil-tokaev/