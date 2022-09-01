"То нехватка топлива, то сахара": Токаев пригрозил кабмину "кадровыми решениями"

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Касым-Жомарт Токаев на открытии третьей сессии парламента VII созыва рассказал, как будет оценивать работу кабмина, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я поставил задачу к 2025 году улучшить не менее 95 процентов местных дорог.

Правительство непосредственно должно контролировать этот вопрос. Необходимо выявить нарушения в строительстве дорог. Эта работа должна принести конкретные результаты.

У нас по-прежнему не хватает битума. Это постыдная ситуация для страны, добывающей нефть в больших масштабах. Правительство должно кардинально решить эту проблему.

В целом, надо быть откровенным, в работе правительства вновь и вновь возникают пробелы. То нехватка топлива, то сахара. Все это связано с тем, что правительство очень медлит с принятием конкретных решений и не может делать смелые шаги. Граждан такая ситуация не устраивает. Конечно, это уместно. Поэтому, если так будет продолжаться, нам снова придется принимать конкретные кадровые решения", – предупредил Токаев.

Напомним, во время выступления глава государства заявил также о необходимости трансформации Канцелярии премьер-министра в "компактный аппарат правительства".

Кроме того, Токаев предложил провести этой осенью выборы президента, а в следующем году – выборы депутатов мажилиса и маслихатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985607-tokaev-pravitelstvo-medlit-s-prinyatiem-resheniy-i-ne-mozhet-sdelat-smelye-shagi/