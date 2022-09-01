Упростить законодательство для привлечения инвестиций в разработку недр поручил Токаев

Иллюстративное фото: pixabay.com

В своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о доступе к недрам земли, а также дал кабмину поручения по привлечению инвестиций, передает корреспондент NUR.KZ.

"Самое главное, конечно, земля и базовые факторы производства. Без доступа к ней ведение бизнеса невозможно. До конца года нужно выработать действенные подходы для оперативного и прозрачного выделения предпринимателям земельных участков. До конца года надо завершить этот процесс.

В каждом регионе, крупном населенном пункте следует провести оценку наличия незанятых или неиспользуемых по назначению земель. Эта информация должна быть полностью доступна бизнесу. Уверен, что указанные меры повысят конкурентоспособность не только предпринимательского класса, но и экономики в целом.

Прежде всего, потребуется значительно упростить законодательство и процедуры для привлечения инвестиций в разработку недр. Нужно завершить создание единого банка данных геологической информации. Поручаю правительству повысить инвестиционную привлекательность индустриального сектора.

В прошлом году по моему поручению была проведена оценка эффективности всех специальных экономических зон. По ее итогам определены проблемные места и намечены новые подходы. Теперь нужно перейти к принципиально другой политике по развитию СЭЗ.

Особую значимость этот вопрос приобретает в связи с релокацией в Казахстане зарубежных предприятий. К предоставлению инвестльгот для СЭЗ следует подходить дифференцированно. Главным здесь должен быть принцип "чем больше вложений, тем больше льготы".

При этом инвесторам, не подпадающим под приоритетные виды деятельности, но реализующим важные индустриальные проекты, можно выдавать земельные участки без применения налоговых и таможенных преференций.

Предстоит также решить вопрос права земельной собственности на территории СЭЗ для предприятий, добросовестно выполнивших все инвестиционные обязательства. В целом необходима системная работа по привлечению инвестиций – это приоритетная задача правительства", – заявил президент.

В своем послании Токаев рассказал, как в стране планируют улучшить здоровье нации, а также поручил разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

Кроме того, глава государства отметил важность справедливого распределения национальных богатств страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985606-povysit-investitsionnuyu-privlekatelnost-osvoeniya-nedr-poruchil-tokaev/