Токаев: Контракты должны заключаться на открытой и конкурентной основе

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Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с традиционным Посланием народу Казахстана, в котором заявил о необходимости новой модели государственно-частного партнерства, передает корреспондент NUR.KZ.

"Необходимо перейти к новой модели государственно-частного партнерства.

Сейчас многие проекты стали золотой жилой для отдельных бизнесменов и чиновников. Контракты должны заключаться на открытой и конкурентной основе.

Для этого необходимо принять соответствующий закон", – заявил глава государства.

Во время выступления с Посланием народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что одним из приоритетов нового экономического курса станет справедливое распределение национального дохода, и сообщил, что размер минимальной заработной платы в стране увеличится.

Также президент объяснил, чем чревато искусственное сдерживание тарифов на электроэнергию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985663-tokaev-kontrakty-dolzhny-zaklyuchatsya-na-otkrytoy-i-konkurentnoy-osnove/